LIVE Ciclismo Mondiali U23 2025 in DIRETTA | Finn fa il vuoto sulla Cote Kigali Golf!! Staccato Huber
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 16.00 Si volta Finn che poi rilancia. Ultimi 200 metri per l’azzurro. 16.00 Finn continua a chiedere riferimenti su Huber e poi fa il segno 2 verso la telecamera. 15.59 FLAMME ROUGE!!! Inizia l’ultimo chilometro della prova in linea U23. 15.58 Sono 32 i secondi che Finn ha su Huber. È un fantastico assolo dell’azzurro 15.57 Attacca Alvarez che stacca Gajdulewicz e prova a riprendere Schrettl. 15.57 Schrettl inizia l’ultima salita con 7? di vantaggio su Gajdulewicz ed Alvarez. 15.56 Inizia la Cote de Kimihurura! 15. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Ruanda, mondiali di ciclismo su strada: parola d’ordine, solo bici e niente politica https://africa-express.info/2025/09/25/ruanda-mondiali-di-ciclismo-su-strada-parola-dordine-solo-bici-e-niente-politica/… via @africexp - X Vai su X
Il Trentino torna protagonista assoluto del grande ciclismo! Dopo gli Europei su strada del 2021 e i Mondiali Gran Fondo UCI del 2022, le Dolomiti e il Monte Bondone hanno già scritto pagine indimenticabili di sport. E non è finita qui. L’UCI ha scelto propri - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: Widar favorito, Finn vuole provarci - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8. Lo riporta oasport.it
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: la francese Gery si aggiudica l’oro in volata, Ciabocco ad un passo dal bronzo! - 21 Attualmente, sono 25 le componenti del primo gruppo, c'è Eleonora Ciabocco. Segnala oasport.it