LIVE Ciclismo Mondiali U23 2025 in DIRETTA | Finn fa il vuoto sulla Cote Kigali Golf!! Staccato Huber

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 16.00 Si volta Finn che poi rilancia. Ultimi 200 metri per l'azzurro. 16.00 Finn continua a chiedere riferimenti su Huber e poi fa il segno 2 verso la telecamera. 15.59  FLAMME ROUGE!!! Inizia l'ultimo chilometro della prova in linea U23. 15.58 Sono 32 i secondi che Finn ha su Huber. È un fantastico assolo dell'azzurro 15.57 Attacca Alvarez che stacca Gajdulewicz e prova a riprendere Schrettl. 15.57 Schrettl inizia l'ultima salita con 7? di vantaggio su Gajdulewicz ed Alvarez. 15.56 Inizia la Cote de Kimihurura! 15.

