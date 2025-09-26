LIVE Ciclismo Mondiali U23 2025 in DIRETTA | Finn all’attacco! L’azzurro nel duo di testa staccato Widar

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 15.21 Ricordiamo che Finn NON ha attaccato. L’azzurro è salito del suo passo sulla Cote de Kimihurura staccando i compagni di fuga. Una volta visto il buco l’italiano ha accelerato per guadagnare quanti più secondi possibili. 15.19 Il gruppo transita con 1? 03? di distacco dalla testa con Widar in coda. Per questi ormai sembrano non esserci speranze. 15.18 2 GIRI ALLA FINE! Finn ed Huber passano sul traguardo con 17? su Alvarez, Schrettl e Gajdulewicz. 15.17 Finn in testa, Huber non dà alcun cambio all’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it

