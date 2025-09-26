LIVE Ciclismo Mondiali U23 2025 in DIRETTA | Finn all’attacco! L’azzurro nel duo di testa staccato Widar
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 15.21 Ricordiamo che Finn NON ha attaccato. L’azzurro è salito del suo passo sulla Cote de Kimihurura staccando i compagni di fuga. Una volta visto il buco l’italiano ha accelerato per guadagnare quanti più secondi possibili. 15.19 Il gruppo transita con 1? 03? di distacco dalla testa con Widar in coda. Per questi ormai sembrano non esserci speranze. 15.18 2 GIRI ALLA FINE! Finn ed Huber passano sul traguardo con 17? su Alvarez, Schrettl e Gajdulewicz. 15.17 Finn in testa, Huber non dà alcun cambio all’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Ruanda, mondiali di ciclismo su strada: parola d’ordine, solo bici e niente politica https://africa-express.info/2025/09/25/ruanda-mondiali-di-ciclismo-su-strada-parola-dordine-solo-bici-e-niente-politica/… via @africexp - X Vai su X
I Super Mondiali di ciclismo saranno in Italia nel 2031! - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: Widar favorito, Finn vuole provarci - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8. Secondo oasport.it
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: la francese Gery si aggiudica l’oro in volata, Ciabocco ad un passo dal bronzo! - 21 Attualmente, sono 25 le componenti del primo gruppo, c'è Eleonora Ciabocco. Si legge su oasport.it