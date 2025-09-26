LIVE Ciclismo Mondiali U23 2025 in DIRETTA | è in corso il terzo degli undici giri del circuito
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 13:00 Jarno Widar è rientrato in gruppo. Per lui probabile problema meccanico. 12:57 Il Belgio continua a tirare in testa al gruppo. Da capire quando decideranno di aumentare il ritmo per creare selezione e lanciare l’attacco di Jarno Widar. 12:54 Il gruppo affronta il terzo passaggio sulla Côte de Kigali Golf (0,8km all’ 8.1% di pendenza media). 12:51 Mancano 130 chilometri alla fine. 12:49 La squadra italiana si mantiene nelle posizioni di testa e sembra poter reggere l’attuale andatura. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Ruanda, mondiali di ciclismo su strada: parola d’ordine, solo bici e niente politica https://africa-express.info/2025/09/25/ruanda-mondiali-di-ciclismo-su-strada-parola-dordine-solo-bici-e-niente-politica/… via @africexp - X Vai su X
I Super Mondiali di ciclismo saranno in Italia nel 2031! - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: Widar favorito, Finn vuole provarci - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8. Si legge su oasport.it
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: la francese Gery si aggiudica l’oro in volata, Ciabocco ad un passo dal bronzo! - 21 Attualmente, sono 25 le componenti del primo gruppo, c'è Eleonora Ciabocco. oasport.it scrive