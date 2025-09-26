CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 13:00 Jarno Widar è rientrato in gruppo. Per lui probabile problema meccanico. 12:57 Il Belgio continua a tirare in testa al gruppo. Da capire quando decideranno di aumentare il ritmo per creare selezione e lanciare l’attacco di Jarno Widar. 12:54 Il gruppo affronta il terzo passaggio sulla Côte de Kigali Golf (0,8km all’ 8.1% di pendenza media). 12:51 Mancano 130 chilometri alla fine. 12:49 La squadra italiana si mantiene nelle posizioni di testa e sembra poter reggere l’attuale andatura. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: è in corso il terzo degli undici giri del circuito