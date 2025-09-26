LIVE Ciclismo Mondiali U23 2025 in DIRETTA | ci prova l’ucraino Danylo Kozoriz

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 12:25 Il keniano Edward Ngunu ha abbandonato la corsa. 12:23 L’ucraino Danylo Kozoriz chiude al comando il primo giro con una decina di secondi sul gruppo. 12:22 La prova in line della categoria Under 23 femminile disputata ieri si è conclusa con la vittoria della francese Célia Gery e il quarto posto dell’azzurra Eleonora Ciabocco. 12:19 Il gruppo recupera i fuggitivi e torna compatto. 12:18 L’Olanda guida il medagliere con 2 ori, 1 argento e un bronzo. 12:15 L’Italia insegue la seconda medaglia dopo il bronzo conquistato da Federica Venturelli nella cronometro Under 23 femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

