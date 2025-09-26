LIVE Ciclismo Mondiali U23 2025 in DIRETTA | Alvarez in testa con 20? bene l’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 14.51 Borgo e Mattio rientrano sul gruppo, qualche metro più indietro Gualdi 14.50 Accelerazione di Dolven che rientra su Alvarez. 14.48 Si rialza Finn, tira dritto Alvarez che prova a riguadagnare qualcosa. 14.48 Su questa salita sono andati in difficoltà Mattio, Borgo e Gualdi. 14.47 Parte Finn!! L’azzurro chiude il buco sui primi inseguitori e rientra su Schoofs. Sono 5? i secondi di distacco da Alvarez. 14.46 Alvarez inizia la Cote Kigali Golf con 18? su un gruppetto composto da Decomble, Schoofs, Pomorski, Donze e Soderqvist. 🔗 Leggi su Oasport.it

