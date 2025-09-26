LIVE Ciclismo Mondiali U23 2025 in DIRETTA | 5 giri alla fine! Il Belgio alza il ritmo bene l’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 14.31 Inizia la Cote de Kimihurura. Il Belgio prende anche questa ascesa a blocco. 14.30 In gruppo sono rimasti una quarantina di corridori. 14.28 Perde contatto Jakob Soderqvist, il campione d’oro della cronometro. 14.25 Il Belgio tiene alto il ritmo e mette il gruppo in fila. Termina il lavoro di Tim Rex. 14.24 Il gruppo è nuovamente ai piedi della Cote de Kigali Golf (0.8 km all’8.1%). Vedremo se qualcuno proverà ad attaccare. 14.21 In testa al gruppo c’è ancora il Belgio, ma molto bene l’Italia! Il trenino azzurro è alle spalle di quello belga ed è pronto a rispondere alle azioni degli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

