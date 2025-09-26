LIVE Ciclismo Mondiali U23 2025 in DIRETTA | 5 giri alla fine! Il Belgio alza il ritmo bene l’Italia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 14.31 Inizia la Cote de Kimihurura. Il Belgio prende anche questa ascesa a blocco. 14.30 In gruppo sono rimasti una quarantina di corridori. 14.28 Perde contatto Jakob Soderqvist, il campione d’oro della cronometro. 14.25 Il Belgio tiene alto il ritmo e mette il gruppo in fila. Termina il lavoro di Tim Rex. 14.24 Il gruppo è nuovamente ai piedi della Cote de Kigali Golf (0.8 km all’8.1%). Vedremo se qualcuno proverà ad attaccare. 14.21 In testa al gruppo c’è ancora il Belgio, ma molto bene l’Italia! Il trenino azzurro è alle spalle di quello belga ed è pronto a rispondere alle azioni degli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Ruanda, mondiali di ciclismo su strada: parola d’ordine, solo bici e niente politica https://africa-express.info/2025/09/25/ruanda-mondiali-di-ciclismo-su-strada-parola-dordine-solo-bici-e-niente-politica/… via @africexp - X Vai su X
I Super Mondiali di ciclismo saranno in Italia nel 2031! - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: Widar favorito, Finn vuole provarci - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8. Lo riporta oasport.it
LIVE Ciclismo femminile, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: la francese Gery si aggiudica l’oro in volata, Ciabocco ad un passo dal bronzo! - 21 Attualmente, sono 25 le componenti del primo gruppo, c'è Eleonora Ciabocco. Si legge su oasport.it