CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8.000 14.31 Inizia la Cote de Kimihurura. Il Belgio prende anche questa ascesa a blocco. 14.30 In gruppo sono rimasti una quarantina di corridori. 14.28 Perde contatto Jakob Soderqvist, il campione d’oro della cronometro. 14.25 Il Belgio tiene alto il ritmo e mette il gruppo in fila. Termina il lavoro di Tim Rex. 14.24 Il gruppo è nuovamente ai piedi della Cote de Kigali Golf (0.8 km all’8.1%). Vedremo se qualcuno proverà ad attaccare. 14.21 In testa al gruppo c’è ancora il Belgio, ma molto bene l’Italia! Il trenino azzurro è alle spalle di quello belga ed è pronto a rispondere alle azioni degli avversari. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Ciclismo, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: 5 giri alla fine! Il Belgio alza il ritmo, bene l'Italia