LIVE Ciclismo Mondiali juniores 2025 in DIRETTA | ULTIMO GIRO Roberto Capello a caccia del battistrada Hudson!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI U23 DI CICLISMO DALLE 12.30 10.45 Si è spezzettato il plotone, 2 km alla penultima salita del tracciato. 10.44 Il gruppo però è lì, e mancano ancora due asperità alla fine. 10.43 Ora ci crede per davvero Harry Hudson, così come deve crederci Roberto Capello, la medaglia è lì alla portata. 10.43 10 km alla conclusione, Capello e Cubillas a 18" da Hudson. 10.42 Gruppo indeciso, la Côte de Kigali Golf dista 5 km. 10.41 Le due salite rimanenti decideranno le sorti della prova in linea juniores. 10.40 25" di ritardo per il binomio Capello-Cubillas.
