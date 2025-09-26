LIVE Ciclismo Mondiali juniores 2025 in DIRETTA | tre uomini al comando
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI U23 DI CICLISMO DALLE 12.30 8.58 Il bulgaro è arrivato davanti, quattro all’attacco. Ora si muove anche il francese Blanc. 8.56 Si muove anche il bulgaro Nicholas Van der Merwe. 8.54 Il gruppo però non si è rialzato e proseguono gli scatti. 8.51 Diventa un terzetto al comando: arriva anche lo statunitense Beckam Drake. 8.49 90 chilometri all’arrivo. 8.47 Gruppo ad una trentina di secondi di ritardo dai fuggitivi. 8.45 Termina la seconda tornata. 8.43 Grande accelerazione nel gruppo. 8.41 Seconda scalata alla Côte de Kimihurura per il plotone. 🔗 Leggi su Oasport.it
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
