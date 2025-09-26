LIVE Ciclismo Mondiali juniores 2025 in DIRETTA | impresa di Harry Hudson! Stupenda azione del britannico che batte i favoriti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI U23 DI CICLISMO DALLE 12.30 10.58 La gara juniores regala spesso sorprese e colpi di scena. Oggi è uno di quei giorni, Harry Hudson (Gran Bretagna) conquista la medaglia d’oro!!! 10.57 E Hudson va per l’oro, successo ad un passo! 10.56 ULTIMO CHILOMETRO!! 15” di vantaggio per Hudson su Jackowiak e Blanc, sono un buon tesoretto da custodire. 10.55 Attacca il polacco Jackowiak, ma forse per l’oro è troppo tardi! 10.55 Hudson continua la sua progressione, vuole la medaglia d’oro. Sarebbe una clamorosa impresa. 10.54 A 10” c’è Blanc, a 27” Cubillas. 🔗 Leggi su Oasport.it

