LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI U23 DI CICLISMO DALLE 12.30 10.09 Britannico in transito sul pavé, plotone in ritardo di 35". 10.08 Corridori che si avvicinano alla terzultima Côte de Kimihurura. 10.07 Ha guadagnato 10" il britannico. 10.06 Nuovo attacco, Harry Hudson il corridore in avanscoperta! 10.05 Problema meccanico per il bulgaro Van der Merwe che ora sta faticando. 10.04 E Drake viene ripreso!! Gruppo che torna compatto! 10.03 Terzultima Côte de Kigali Golf, arranca Roberto Capello nel plotone. 10.02 Prosegue spedito Drake, 30" di vantaggio per lo statunitense.

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: il britannico Hudson in testa, plotone a 20”