CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI U23 DI CICLISMO DALLE 12.30 8.31 Ricordiamo gli azzurri in gara: Roberto Capello, Giacomo Rosato e Mattia Agostinacchio. 8.29 Si dilata il vantaggio della coppia al comando, siamo sul minuto. 8.26 In testa al gruppo a tirare troviamo la Francia. 8.23 Corridori che stanno per terminare la prima tornata. 8.20 Arrivano anche i primi ritiri, ovviamente di corridori di terza fascia che non sono riusciti a tenere il passo. 8.17 La coppia al comando ha una decina di secondi di margine sul plotone. 8.15 Si aggiunge alla testa della corsa anche lo svizzero Loic Schertenleib. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: due uomini al comando