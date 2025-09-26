LIVE Ciclismo Mondiali juniores 2025 in DIRETTA | due uomini al comando
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI U23 DI CICLISMO DALLE 12.30 8.31 Ricordiamo gli azzurri in gara: Roberto Capello, Giacomo Rosato e Mattia Agostinacchio. 8.29 Si dilata il vantaggio della coppia al comando, siamo sul minuto. 8.26 In testa al gruppo a tirare troviamo la Francia. 8.23 Corridori che stanno per terminare la prima tornata. 8.20 Arrivano anche i primi ritiri, ovviamente di corridori di terza fascia che non sono riusciti a tenere il passo. 8.17 La coppia al comando ha una decina di secondi di margine sul plotone. 8.15 Si aggiunge alla testa della corsa anche lo svizzero Loic Schertenleib. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Ruanda, mondiali di ciclismo su strada: parola d’ordine, solo bici e niente politica https://africa-express.info/2025/09/25/ruanda-mondiali-di-ciclismo-su-strada-parola-dordine-solo-bici-e-niente-politica/… via @africexp - X Vai su X
I Super Mondiali di ciclismo saranno in Italia nel 2031! - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Agostinacchio può stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di ciclismo 2025. Si legge su oasport.it
LIVE Ciclismo, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: Widar favorito, Finn vuole provarci - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI JUNIORES DI CICLISMO DALLE 8. Segnala oasport.it