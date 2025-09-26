LIVE Ciclismo Mondiali juniores 2025 in DIRETTA | due i battistrada al comando il plotone si avvicina al minuto di ritardo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI U23 DI CICLISMO DALLE 12.30 9.40 Côte de Kigali Golf (0.8 km all’8.1%) in corso per i due attaccanti. 9.39 Riparte Agostinacchio in collaborazione con un atleta spagnolo. 9.38 Rintuzzata l’azione di Agostinacchio e Rosato. 9.36 Mattia Agostinacchio e Giacomo Rosato vestono i panni di contrattaccanti. 9.34 Lorenzo Finn detiene il titolo di campione iridato juniores, splendida la sua prova ai Mondiali di Zurigo 2024. 9.32 Beckam Drake (Stati Uniti) e Nicholas Van der Merwe (Bulgaria) comandano la prova con 1’11” di vantaggio sul gruppo compatto. 🔗 Leggi su Oasport.it
