9.40 Côte de Kigali Golf (0.8 km all'8.1%) in corso per i due attaccanti. 9.39 Riparte Agostinacchio in collaborazione con un atleta spagnolo. 9.38 Rintuzzata l'azione di Agostinacchio e Rosato. 9.36 Mattia Agostinacchio e Giacomo Rosato vestono i panni di contrattaccanti. 9.34 Lorenzo Finn detiene il titolo di campione iridato juniores, splendida la sua prova ai Mondiali di Zurigo 2024. 9.32 Beckam Drake (Stati Uniti) e Nicholas Van der Merwe (Bulgaria) comandano la prova con 1'11" di vantaggio sul gruppo compatto.

LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: due i battistrada al comando, il plotone si avvicina al minuto di ritardo