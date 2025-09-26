LIVE Ciclismo Mondiali juniores 2025 in DIRETTA | due giri alla fine Hudson al comando con 45 sul plotone
10.21 Nazionale olandese protagonista di un'ottima andatura. 10.20 Gli atleti del plotone si danno ripetute volte il cambio, Hudson si avvicina a 20". 10.18 Benz e Agostinacchio tirano nel gruppone. 10.16 Incredibile caduta per Braden Reitz. In fase di rifornimento, l'americano ha colpito una borraccia che lo ha fatto cadere. 10.15 Gruppo che però si ricompatta. Due giri alla fine, il plotone è passato sul traguardo con 45" di ritardo dal battistrada britannico. 10.14 Attacco di Benedikt Benz per la Germania, si muove anche Agostinacchio.
