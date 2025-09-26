LIVE Ciclismo Mondiali juniores 2025 in DIRETTA | Agostinacchio può stupire
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di ciclismo 2025. Kigali (Ruanda) si presta ad una nuova giornata di gare, la prima in ordine di programma sarà la prova in linea dedicata agli atleti juniores. La rappresentativa italiana occupa la dodicesima posizione del medagliere, il bronzo di Federica Venturelli nella cronometro U23 l’unica medaglia conquistata dalla nostra nazionale. La corsa maschile juniores si svolgerà nel consueto tracciato di Kigali, partenza e arrivo fissati nella capitale del Ruanda. 119.3 i km del percorso, caratterizzato da un circuito cittadino che andrà intrapreso per ben otto volte. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Ruanda, mondiali di ciclismo su strada: parola d’ordine, solo bici e niente politica https://africa-express.info/2025/09/25/ruanda-mondiali-di-ciclismo-su-strada-parola-dordine-solo-bici-e-niente-politica/… via @africexp - X Vai su X
I Super Mondiali di ciclismo saranno in Italia nel 2031! - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Ciclismo, Mondiali juniores 2025 in DIRETTA: Agostinacchio può stupire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di ciclismo 2025. Come scrive oasport.it
LIVE Ciclismo, Mondiali 2025 in DIRETTA: l’olandese Arens vince l’oro nella crono junior. Indietro le azzurre - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA CRONOMETRO MASCHILE JUNIORES DALLE 14. Lo riporta oasport.it