LIVE Ciclismo Mondiali juniores 2025 in DIRETTA | Agostinacchio può stupire occhio a Capello
LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI U23 DI CICLISMO DALLE 12.30 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di ciclismo 2025. Kigali (Ruanda) si presta ad una nuova giornata di gare, la prima in ordine di programma sarà la prova in linea dedicata agli atleti juniores. La rappresentativa italiana occupa la dodicesima posizione del medagliere, il bronzo di Federica Venturelli nella cronometro U23 l'unica medaglia conquistata dalla nostra nazionale. La corsa maschile juniores si svolgerà nel consueto tracciato di Kigali, partenza e arrivo fissati nella capitale del Ruanda.
In questa notizia si parla di: ciclismo - mondiali
