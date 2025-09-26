LIVE Berrettini-Ruud ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | tennisti in campo! Inizia il riscaldamento!

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SEVASTOVA (3° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV (5° MATCH DALLE 5.00) 30-30 Dritto vincente di Berrettini dopo lo slice lungolinea con il quale si è aperto il campo! 30-15 Esce il dritto di Ruud dopo l’ottima profondità di Berrettini con il rovescio! Seconda palla. 30-0 Ace di Ruud. 15-0 Servizio e dritto in apertura di match per il norvegese! INIZIA IL MATCH! SERVE RUUD!! 11.24 Berrettini ha vinto il sorteggio e ha deciso di ricevere! Il primo a servire nel match sarà Ruud! 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini ruud atp tokyo 2025 in diretta tennisti in campo inizia il riscaldamento

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Ruud, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: tennisti in campo! Inizia il riscaldamento!

In questa notizia si parla di: berrettini - ruud

Chi affronterà Matteo Berrettini agli ottavi dell’ATP di Tokyo? L’ipotesi Ruud: precedenti con gioie e dolori

A che ora Berrettini-Ruud, ATP Tokyo 2025: orario, programma, tv, streaming

Pronostico Ruud-Berrettini: il gran finale di quel match rimasto in sospeso

LIVE Berrettini-Ruud, atp Tokyo oggi: segui la sfida in diretta - Il tennista romano affronta il norvegese quattro mesi e mezzo dopo l'infortunio nel match agli Internazionali d'Italia. Secondo corrieredellosport.it

live berrettini ruud atpA che ora Berrettini-Ruud, ATP Tokyo 2025: orario, programma, tv, streaming - Domani, venerdì 26 settembre, Matteo Berrettini scenderà in campo contro il norvegese Casper Ruud negli ottavi di finale dell'ATP500 di Tokyo. oasport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Berrettini Ruud Atp