LIVE Berrettini-Ruud ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro!

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SEVASTOVA (3° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV (5° MATCH DALLE 5.00) 11.18 Berrettini, nella giornata di oggi, non è l’unico italiano a giocare visto che, nella notte, Flavio Cobolli ha battuto Andrey Rublev per 2-0 (7-6, 6-3). Inoltre, al momento anche Jasmine Paolini è in campo ed è avanti 4-3 con break nel secondo set, dopo aver vinto il primo per 6-1, ai danni di Anastasija Sevastova. Più tardi toccherà anche a Lorenzo Musetti contro Giovani Mpetschi Pericard e a Lorenzo Sonego contro Alexander Zverev! 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

