LIVE Berrettini-Ruud ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | in campo Fritz poi toccherà all’azzurro!

CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SEVASTOVA (3° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV (5° MATCH DALLE 5.00) 10.22 Amici di OA Sport, buongiorno! Da alcuni minuti, ormai, è terminato il primo set del match tra Taylor Fritz e Nuno Borges, con lo statunitense che ha trionfato 7-5. Tuttavia, si mette per il numero 5 della classifica mondiale, visto che, il portoghese ha ottenuto il break nel secondo set che ora conduce per 3-2 con il servizio dalla sua! Dopo questo match toccherà a quello tra Matteo Berrettini e Casper Ruud! Buon pomeriggio amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Matteo Berrettini e Casper Ruud, valido per il secondo turno dell’ ATP 500 di Tokyo. 🔗 Leggi su Oasport.it

