LIVE Berrettini-Ruud 6-7 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | il norvegese vince un primo set molto equilibrato! L’azzurro cerca la rimonta!

12.25 Casper Ruud è andato a cambiarsi negli spogliatoi con Berrettini che invece è andato in bagno! Toilet break per entrambi! 6-7 (4) SET RUUD!! Il norvegese vince il tie-break meritatamente, visto che il suo gioco in questi ultimi minuti si è alzato, e di molto. Le possibilità di rimonta per Berrettini, tuttavia, sono ancora alte, ma serve una mano da parte di Ruud che fino a qui, come l'azzurro, ha concesso davvero poco all'avversario!! 4-6 Il dritto lungolinea vincente di Berrettini annulla anche il secondo set point, ne restano due di cui uno sul servizio di Matteo! Serve Berrettini, con Ruud che ha altri tre set point! 3-6 Il nastro è dalla parte di Berrettini! Colpo dell'azzurro deviato e che termina nel campo del norvegese! 2-6 Prima vincente per il norvegese.

