LIVE Berrettini-Ruud 6-7 2-6 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | vince il norvegese un calo fisico condanna il romano
13.07 Fatto sta, che il primo set giocato fa ben sperare, con la speranza che per Berrettini non ci siano ulteriori impedimenti fisici da qui fino alla fine della stagione. OA Sport vi ringrazia per averci fatto compagnia nel corso di questa cronaca testuale in Diretta LIVE, riportandovi ai match di Musetti contro Mpetshi Perricard e di Sonego contro Zverev che disputeranno all'ATP 500 di Pechino tra poco.
Chi affronterà Matteo Berrettini agli ottavi dell’ATP di Tokyo? L’ipotesi Ruud: precedenti con gioie e dolori
A che ora Berrettini-Ruud, ATP Tokyo 2025: orario, programma, tv, streaming
Pronostico Ruud-Berrettini: il gran finale di quel match rimasto in sospeso
Berrettini saluta Tokyo agli ottavi: vince Ruud - Ritrovato il sorriso grazie al successo su Munar, il Martello torna in campo all’Ariake Coliseum per contendere al n. Riporta tuttosport.com
LIVE Berrettini-Ruud, atp Tokyo oggi: segui la sfida in diretta - Il tennista romano affronta il norvegese quattro mesi e mezzo dopo l'infortunio nel match agli Internazionali d'Italia. Come scrive msn.com