LIVE Berrettini-Ruud 6-7 2-5 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | calo fisico dell’azzurro il norvegese serve per il match
CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SEVASTOVA (3° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV (5° MATCH DALLE 5.00) 30-30 Servizio e dritto di Ruud. 15-30 Berrettini raggiunge la palla corta e costringe Ruud a commettere un errore!! 15-15 In rete il dritto in cross del norvegese!! 15-0 Che punto ha vinto Ruud!! Entrambi giocano svariate palle corte con l’ultimo recupero del norvegese in lungolinea che è vincente. 2-5 GAME BERRETTINI! Altro ace e gioco per l’azzurro che tiene la battuta. Ruud servirà per vincere il match! A-40 Prima vincente a 220 kmh per Berrettini! 40-40 Risposta vincente di Ruud, che si porta a due punti dalla vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it
