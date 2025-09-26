LIVE Berrettini-Ruud 6-7 2-5 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | calo fisico dell’azzurro il norvegese serve per il match

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SEVASTOVA (3° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV (5° MATCH DALLE 5.00) 30-30 Servizio e dritto di Ruud. 15-30 Berrettini raggiunge la palla corta e costringe Ruud a commettere un errore!! 15-15 In rete il dritto in cross del norvegese!! 15-0 Che punto ha vinto Ruud!! Entrambi giocano svariate palle corte con l’ultimo recupero del norvegese in lungolinea che è vincente. 2-5 GAME BERRETTINI! Altro ace e gioco per l’azzurro che tiene la battuta. Ruud servirà per vincere il match! A-40 Prima vincente a 220 kmh per Berrettini! 40-40 Risposta vincente di Ruud, che si porta a due punti dalla vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

live berrettini ruud 6 7 2 5 atp tokyo 2025 in diretta calo fisico dell8217azzurro il norvegese serve per il match

© Oasport.it - LIVE Berrettini-Ruud 6-7 2-5, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: calo fisico dell’azzurro, il norvegese serve per il match

In questa notizia si parla di: berrettini - ruud

Chi affronterà Matteo Berrettini agli ottavi dell’ATP di Tokyo? L’ipotesi Ruud: precedenti con gioie e dolori

A che ora Berrettini-Ruud, ATP Tokyo 2025: orario, programma, tv, streaming

Pronostico Ruud-Berrettini: il gran finale di quel match rimasto in sospeso

LIVE Berrettini-Ruud 4-5, ATP Tokyo 2025 in DIRETTA: non si spezza l’equilibrio, l’azzurro serve per allungare il set! - CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI- Da oasport.it

LIVE Berrettini-Ruud, atp Tokyo oggi: segui la sfida in diretta - Il tennista romano affronta il norvegese quattro mesi e mezzo dopo l'infortunio nel match agli Internazionali d'Italia. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Live Berrettini Ruud 6