LIVE Berrettini-Ruud 6-7 1-2 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | break del norvegese in apertura di secondo set!
CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SEVASTOVA (3° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV (5° MATCH DALLE 5.00) 1-2 BREAK RUUD. Due doppi falli consecutivi per Berrettini, con il norvegese che strappa il servizio dell’azzurro. Le percentuali al servizio di Matteo sono calate drasticamente. Adesso è dura. Niente prima. 30-40 Doppio fallo Berrettini, il secondo del match. Palla break per Ruud. Seconda palla, ancora. 30-30 Non passa la risposta di Ruud! Seconda palla, attenzione. 15-30 Ottima risposta di Ruud che costringe Berrettini a commettere un errore. 🔗 Leggi su Oasport.it
