LIVE Berrettini-Ruud 4-5 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | non si spezza l’equilibrio l’azzurro serve per allungare il set!
CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SEVASTOVA (3° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV (5° MATCH DALLE 5.00) 15-15 Berrettini scende a rete e chiude il punto con la volée!! Seconda palla. 15-0 Non passa il dritto di Berrettini dopo il lungolinea profondo di Ruud. Seconda palla per Ruud ad inizio game. 5-5 GAME BERRETTINI!! Ruud manda in rete la risposta di rovescio e regala il gioco a Matteo! Bene cosi! Seconda palla. 40-30 ACE!! Nel momento del bisogno!! 30-30 Arriva il primo doppio fallo della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
