LIVE Berrettini-Ruud 0-1 ATP Tokyo 2025 in DIRETTA | inizia il nono match tra l’italiano e il norvegese!
CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SEVASTOVA (3° MATCH DALLE 5.00) LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-MPETSHI PERRICARD (NON PRIMA DELLE 13.00) LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV (5° MATCH DALLE 5.00) 40-15 Ruud è costretto a tentare la difesa di dritto in cross ma la palla si ferma in rete! Ottimo rovescio di Matteo! Seconda. 40-0 Ace anche per il norvegese. 30-0 Prima al corpo di Ruud che sorprende l’azzurro. 15-0 Non resta in campo il rovescio di Berrettini. 1-1 GAME BERRETTINI!! Ottimo gioco dell’azzurro che chiude il servizio con il dritto vincente!! 40-0 Secondo ace di fila! 30-0 Primo ace del match di Berrettini! 216 kmh! 15-0 Subito una prima vincente per Matteo! 0-1 GAME RUUD. 🔗 Leggi su Oasport.it
