Sfuriata incontenibile del senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, all’indirizzo della parlamentare del M5s, Alessandra Maiorino, sulla iniziativa umanitaria internazionale Global Sumud Flotilla. Durante il talk show politico Coffee break, su La7, il politico meloniano attacca senza mezzi termini la spedizione: “Io francamente già lo sospettavo, ma dopo un mese abbiamo capito che il vero obiettivo di questa missione non era quello di portare aiuti umanitari, ma la volontà è quella di generare uno scontro non solo politico, ma anche di tipo militare. Il vero obiettivo di questa missione è di far la guerra contro Israele “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lite tra Speranzon (FdI) e Maiorino (M5s): “Flotilla fa la guerra a Israele”. “Non puoi coprire 75mila palestinesi uccisi con le tue urla”. Su La7