La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata contraddistinta da diverse discussioni. La prima ha visto come protagonista Alessandro, il quale ha pronunciato delle frasi piuttosto particolari che hanno, in men che non si dica, infuocato il parterre. A seguire, poi, hanno discusso animatamente Agnese De Pasquale e Rosanna Siino. Per concludere, poi, Antonio e Cinzia hanno raccontato i motivi che li hanno spinti a concludere la conoscenza e gli animi si sono infervorati parecchio. Nuovo inizio per Sabrina a Uomini e Donne e scontro tra Agnese e Rosanna. Nella puntata del 26 settembre di Uomini e Donne non sono mancate le discussioni. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Lite infuocata tra Agnese e Rosanna a UeD, Cinzia e Antonio si lasciano in malo modo