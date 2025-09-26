Lite infuocata tra Agnese e Rosanna a UeD Cinzia e Antonio si lasciano in malo modo

Tutto.tv | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata contraddistinta da diverse discussioni. La prima ha visto come protagonista Alessandro, il quale ha pronunciato delle frasi piuttosto particolari che hanno, in men che non si dica, infuocato il parterre. A seguire, poi, hanno discusso animatamente Agnese De Pasquale e Rosanna Siino. Per concludere, poi, Antonio e Cinzia hanno raccontato i motivi che li hanno spinti a concludere la conoscenza e gli animi si sono infervorati parecchio. Nuovo inizio per Sabrina a Uomini e Donne e scontro tra Agnese e Rosanna. Nella puntata del 26 settembre di Uomini e Donne non sono mancate le discussioni. 🔗 Leggi su Tutto.tv

lite infuocata tra agnese e rosanna a ued cinzia e antonio si lasciano in malo modo

© Tutto.tv - Lite infuocata tra Agnese e Rosanna a UeD, Cinzia e Antonio si lasciano in malo modo

In questa notizia si parla di: lite - infuocata

Belen Rodriguez, lite infuocata a Porto Cervo con un benzinaio: ‘Lei mi sta… ‘ (VIDEO)

Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma gelosa di Mario, lite infuocata in studio

Lite tra Rosanna e Alessio a Uomini e Donne: Maria De Filippi costretta a intervenire/ È caos in studio - Lite tra Rosanna e Alessio a Uomini e Donne a causa di Giuseppe Molonia: Maria De Filippi costretta a intervenire: scoppia il caos in studio Anticipazioni Uomini e Donne, scoppia la lite tra Rosanna ... Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Lite Infuocata Agnese Rosanna