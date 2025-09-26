Lite al Monaldi insulta un’infermiera e schiaffeggia una dottoressa | denunciata 26enne
La giovane aveva il cellulare ad alto volume nell’area di degenza dell’ospedale Monaldi, da lì la lite degenerata. I carabinieri l’hanno identificata e denunciata per oltraggio e aggressione. Attimi di tensione ieri all’ospedale Monaldi di Napoli, dove una discussione per un telefono acceso a volume troppo alto è degenerata in un’aggressione al personale sanitario. Secondo . 🔗 Leggi su 2anews.it
