Lite a cena poi la investe | l’ipotesi che volesse punirla Dubbi sulla morte di Simona Bortoletto

“Avevano discusso”, dice il figlio della donna travolta dalla Smart di Cristiano Maggetti a Fiumicino. Lui ha il braccialetto per violenze sull’ex. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Lite a cena, poi la investe: l’ipotesi che volesse punirla. Dubbi sulla morte di Simona Bortoletto

Alessandro Venier ucciso e fatto a pezzi a Gemona. «La cena non è pronta», la lite con madre e compagna (poi fermate). Cosa non torna

Gemona, il 35enne ucciso e fatto in 3 pezzi: dietro il delitto l'ipotesi di una cena non preparata, che avrebbe scatenato la lite

Gemona, fatto a pezzi da mamma e compagna: l’ipotesi della lite per la cena non preparata

#Trump, lite furiosa tra il Secret Service e gli chef di #Windsor durante la cena di gala. «Sfiorata la rissa in cucina». Gli agenti della sicurezza di Trump hanno assaggiato il cibo preparato prima che venisse servito?!! Ma che erano al McDonald's? - X Vai su X

Trump, lite furiosa tra il Secret Service e gli chef di Windsor durante la cena di gala. «Sfiorata la rissa in cucina» - facebook.com Vai su Facebook

Lite in discoteca, prende l'auto e investe un 17enne, poi tenta di passargli sopra: arrestato dopo sei mesi - Ma dopo le indagini sono scattate le manette per Alban Haka, 26enne albanese All'epoca s'era pensato a un fatto accidentale, un ragazzo investito ... Riporta leggo.it

Dopo una lite in un bar, sale in macchina e investe la folla fuori dal locale: un morto e 5 feriti - Nel centro di Evreux, in Normandia, un conducente avrebbe investito “deliberatamente” un gruppo di persone, provocando un morto e cinque feriti, di cui due in condizioni critiche, secondo la procura ... Scrive blitzquotidiano.it