L’Italia vola in semifinale agli Europei di flag football e si qualifica ai Mondiali 2026! Azzurre eliminate ai quarti

L’Italia maschile si è qualificata alle semifinali degli Europei di flag football, sport che farà il proprio debutto alle Olimpiadi in occasione dell’edizione di Los Angeles 2028. La nostra Nazionale aveva vinto le tre partite disputate nella giornata di ieri, oggi ha chiuso la fase a gironi regolando l’Irlanda (41-12) e perdendo con la Svizzera nello scontro diretto per il primo posto nel gruppo D (32-20). I ragazzi di coach Bonomo hanno poi dato vita a uno spettacolare e combattutissimo quarto di finale contro Israele, ricco di colpi di scena e giocato sul filo dell’equilibrio. Gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 48-31 e si sono così meritati non soltanto l’approdo tra le quattro grandi del Vecchio Continente, ma il risultato conseguito a Parigi ha permesso anche di staccare il pass per i Mondiali 2026, dove incomincerà il cammino verso i Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia vola in semifinale agli Europei di flag football e si qualifica ai Mondiali 2026! Azzurre eliminate ai quarti

