L’ITALIA TORNA AL SUO POSTO! 2 anni dopo il peggior Europeo di sempre gli azzurri battono la Cechia e sono in finale!

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia torna, dopo sei anni, in finale agli Europei di baseball. Battuta la Cechia nella semifinale dell’edizione 2025: a Rotterdam saranno gli azzurri a giocarsi il successo finale contro Paesi Bassi o Spagna, protagonisti della seconda semifinale in serata. 8-5 il punteggio conclusivo, con Mattia Aldegheri che si fregia del ruolo di lanciatore vincente. Gran merito va anche a Francisco Cervelli, capace di rimettere in piedi un gruppo di primissimo livello. Primo inning, primo punto per l’Italia, che lo realizza attraverso un triplo di Martini che spinge a casa Noel Gonzalez, già aiutato dall’esser stato colpito da Johnson, il lanciatore partente ceco. 🔗 Leggi su Oasport.it

