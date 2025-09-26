L’Italia rischia di perdere 8,7 miliardi per il taglio dei fondi Pac
La Pac, acronimo di Politica Agricola Comune, è l’insieme delle regole e dei finanziamenti che l’Unione Europea ha stabilito per il settore agricolo dei Paesi membri. È una delle politiche più antiche e importanti dell’Ue, creata con l’obiettivo di garantire la sicurezza alimentare e sostenere gli agricoltori. Con la nuova programmazione 2028-2034, tuttavia, la riduzione dei fondi Pac destinati all’agricoltura solleva preoccupazioni concrete per l’Italia, che rischia di vedere compromessa una filiera dal valore complessivo di 707 miliardi di euro e capace di dare lavoro a circa 4 milioni di persone. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
