L’Italia protagonista nel ciclismo internazionale | il Super Mondiale 2031 si disputerà in Trentino

Ilfattoquotidiano.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Trentino ospiterà il “Super Mondiale” di ciclismo del 2031. La competizione iridata in programma tra sei anni è stata infatti assegnata al Trentino: la decisione è arrivata durante il Congresso dell’Unione Ciclistica Internazionale che si è svolto a Kigali (Ruanda), dove nel corso di questa settimana vengono messe in palio le maglie arcobaleno su strada. Non è il Mondiale, ma il Super Mondiale: ciò vuol dire che ci saranno ovviamente le prove su strada, ma anche su pista, Mountain Bike, Bmx e Paraciclismo. Non ci sarà soltanto il ciclocross. Tutte insieme: diverse specialità riunite in un’unica grande manifestazione mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l8217italia protagonista nel ciclismo internazionale il super mondiale 2031 si disputer224 in trentino

© Ilfattoquotidiano.it - L’Italia protagonista nel ciclismo internazionale: il Super Mondiale 2031 si disputerà in Trentino

In questa notizia si parla di: italia - protagonista

Radio Kiss Kiss Italia arriva nel Sannio, protagonista alla ‘Notte delle Streghe’

Expo Osaka 2025 ed il Padiglione Italia: il Made in Italy Protagonista nel Mondo ??.

Niente paura, nel Wimbledon delle grandi sorprese l’Italia resta protagonista: oggi in campo Bellucci e Darderi, è caccia a un altro record

l8217italia protagonista ciclismo internazionaleL’Italia protagonista nel ciclismo internazionale: il Super Mondiale 2031 si disputerà in Trentino - La competizione iridata in programma tra sei anni è stata infatti assegnata al Trentino: la decisione è arrivata durante il Congresso del ... ilfattoquotidiano.it scrive

Cerca Video su questo argomento: L8217italia Protagonista Ciclismo Internazionale