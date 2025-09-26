L’Italia protagonista nel ciclismo internazionale | il Super Mondiale 2031 si disputerà in Trentino
Il Trentino ospiterà il “Super Mondiale” di ciclismo del 2031. La competizione iridata in programma tra sei anni è stata infatti assegnata al Trentino: la decisione è arrivata durante il Congresso dell’Unione Ciclistica Internazionale che si è svolto a Kigali (Ruanda), dove nel corso di questa settimana vengono messe in palio le maglie arcobaleno su strada. Non è il Mondiale, ma il Super Mondiale: ciò vuol dire che ci saranno ovviamente le prove su strada, ma anche su pista, Mountain Bike, Bmx e Paraciclismo. Non ci sarà soltanto il ciclocross. Tutte insieme: diverse specialità riunite in un’unica grande manifestazione mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Radio Kiss Kiss Italia arriva nel Sannio, protagonista alla ‘Notte delle Streghe’
Expo Osaka 2025 ed il Padiglione Italia: il Made in Italy Protagonista nel Mondo ??.
Niente paura, nel Wimbledon delle grandi sorprese l’Italia resta protagonista: oggi in campo Bellucci e Darderi, è caccia a un altro record
ONU, FIDANZA (FDI-ECR): “SU MEDIO ORIENTE E UCRAINA MELONI HA TRACCIATO ROTTA” "Giorgia Meloni rende ancora una volta l’Italia protagonista e centrale nel panorama internazionale" @FidanzaCarlo Link al comunicato stampa - X Vai su X
L’Italia protagonista al Tokyo Game Show! Volge al termine la prima giornata in fiera per la delegazione italiana al TOKYO GAME SHOW, coordinata da Italian Trade Agency con il supporto di IIDEA. Le 14 aziende italiane presenti stanno presentand - facebook.com Vai su Facebook
