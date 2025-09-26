L’Italia protagonista nel ciclismo internazionale | il Super Mondiale 2031 si disputerà in Trentino

Il Trentino ospiterà il “Super Mondiale” di ciclismo del 2031. La competizione iridata in programma tra sei anni è stata infatti assegnata al Trentino: la decisione è arrivata durante il Congresso dell’Unione Ciclistica Internazionale che si è svolto a Kigali (Ruanda), dove nel corso di questa settimana vengono messe in palio le maglie arcobaleno su strada. Non è il Mondiale, ma il Super Mondiale: ciò vuol dire che ci saranno ovviamente le prove su strada, ma anche su pista, Mountain Bike, Bmx e Paraciclismo. Non ci sarà soltanto il ciclocross. Tutte insieme: diverse specialità riunite in un’unica grande manifestazione mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

