Appena dieci giorni fa l’Italia sembrava la copia stanca e sbiadita della squadra capace di vincere tutto tra il 2021 e il 2022. Ci chiedevamo: la Nazionale maschile potrà ripetere l'impresa di quella femminile? Ma senza troppa convinzione, sapendo che sarebbe stato difficilissmo. La squadra di Fefè De Giorgi aveva perso al tie break la seconda partita della fase a gironi contro il Belgio, che di fatto le precludeva la possibilità di chiudere il raggruppamento al primo posto, aprendo pure uno squarcio inquietante sulla terza e ultima gara del gruppo F con l’Ucraina, a quel punto decisiva per rimanere dentro al Mondiale. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - L'Italia di volley può vincere anche il Mondiale maschile?