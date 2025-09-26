Liste pulite Nappi Lega | Fico non conosce nemmeno la legge che ha messo ai voti da presidente della Camera

Severino Nappi (Lega) attacca Roberto Fico: “Ignora una legge approvata sotto la sua presidenza. Inadeguato a governare la Campania”. “Ogni volta che Fico fa una dichiarazione scopriamo la vastità della sua ignoranza istituzionale e della sua incompetenza. Ma con questa si è superato: ritenere che chiedere i casellari giudiziali ai candidati sia un principio di trasparenza e legalità, non significa soltanto ignorare che è un obbligo di legge, peraltro in vigore da molti anni, ma vuol dire non aver mai avuto a che fare con ciò che c’è dietro una semplice candidatura. Quello che dovrebbe imbarazzare ancora di più è che la legge che lo prevede (32019) è stata approvata sotto la sua ‘presidenza’ della Camera. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it