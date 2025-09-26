Liste d’attesa chiuse per l’ecografia al seno L’accusa di Silvia Chiassai
Arezzo, 26 settembre 2025 – Nuova segnalazione di criticità nella sanità pubblica toscana. Questa volta riguarda la prenotazione di un’ecografia al seno: a denunciarlo è la sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, che ha scritto al direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, Torre, parlando di una condizione “grave e inaccettabile”. «Ho ricevuto l’ennesima segnalazione da parte di una cittadina – spiega – che doveva effettuare un’ecografia di controllo al seno. Dopo una settimana di tentativi con il numero verde delle prenotazioni sempre occupato, è riuscita a contattare il Cup telefonico dell’Asl. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: liste - attesa
Ospedali all’estero e ricavi da 2 miliardi: quanto guadagnano i privati della sanità grazie alle liste d’attesa
Il nodo delle liste di attesa. Scatta la diffida alle Asl, “basta con l’overbooking”
Ecco le cinque grane che troverà sul tavolo il prossimo presidente delle Marche: rifiuti, continuità, liste d'attesa, Pnrr e calo nascite
Liste di attesa in sanità, scontro sulla gestione. "Operazione poco trasparente". "Falso, ecco la strategia messa in atto" - facebook.com Vai su Facebook
“Liste d’attesa nelle Residenze Protette per anziani non autosufficienti” A interrogazione di Pernazza e Romizi (FI), Giambartolomei (FdI) e Tesei (Lega) ha risposto la presidente della Giunta Stefania Proietti https://consiglio.regione.umbria.it/informazione/notiz - X Vai su X