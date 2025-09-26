Liste d’attesa chiuse per l’ecografia al seno L’accusa di Silvia Chiassai

Lanazione.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 26 settembre 2025 – Nuova segnalazione di criticità nella sanità pubblica toscana. Questa volta riguarda la prenotazione di un’ecografia al seno: a denunciarlo è la sindaca di Montevarchi, Silvia Chiassai Martini, che ha scritto al direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, Torre, parlando di una condizione “grave e inaccettabile”. «Ho ricevuto l’ennesima segnalazione da parte di una cittadina – spiega – che doveva effettuare un’ecografia di controllo al seno. Dopo una settimana di tentativi con il numero verde delle prenotazioni sempre occupato, è riuscita a contattare il Cup telefonico dell’Asl. 🔗 Leggi su Lanazione.it

liste d8217attesa chiuse per l8217ecografia al seno l8217accusa di silvia chiassai

© Lanazione.it - “Liste d’attesa chiuse per l’ecografia al seno”. L’accusa di Silvia Chiassai

In questa notizia si parla di: liste - attesa

Ospedali all’estero e ricavi da 2 miliardi: quanto guadagnano i privati della sanità grazie alle liste d’attesa

Il nodo delle liste di attesa. Scatta la diffida alle Asl, “basta con l’overbooking”

Ecco le cinque grane che troverà sul tavolo il prossimo presidente delle Marche: rifiuti, continuità, liste d'attesa, Pnrr e calo nascite

Cerca Video su questo argomento: Liste D8217attesa Chiuse L8217ecografia