Liste chiuse impossibile prenotare un' ecografia al seno entro il 2025

“Ho ricevuto l’ennesima segnalazione da parte di una cittadina che doveva effettuare un’ecografia di controllo al seno e ha trovato il numero verde delle prenotazioni occupato per una settimana, poi è riuscita attraverso il Cup telefonico dell’Asl, a richiedere un appuntamento e le è stato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: liste - chiuse

Chiuse le liste per le Regionali. Ai nastri di partenza manca la Lega

Dall’associazione #Codici un appello alla #trasparenza sulle liste di attesa e l'invito ai cittadini a denunciare agende chiuse e rinvii mascherati. #salute #SSN #diritti - facebook.com Vai su Facebook

La spiegazione vera è politica: da noi, con le liste bloccate, il rapporto tra cittadino e rappresentante si è spezzato. Non decide l’elettore, decide il capo. Perciò il parlamentare, anche travolto dallo scandalo, non teme il giudizio dell’opinione pubblica - X Vai su X

Liste d’attesa truccate? Ecco perché milioni di italiani restano senza cure - Dati falsati, prenotazioni bloccate e pazienti lasciati soli: così gli ospedali nascondono i ritardi e costringono i malati a rinunciare alle cure ... Come scrive notizie.tiscali.it