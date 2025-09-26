Liste chiuse impossibile prenotare un' ecografia al seno entro il 2025

Arezzonotizie.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Ho ricevuto l’ennesima segnalazione da parte di una cittadina che doveva effettuare un’ecografia di controllo al seno e ha trovato il numero verde delle prenotazioni occupato per una settimana, poi è riuscita attraverso il Cup telefonico dell’Asl, a richiedere un appuntamento e le è stato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: liste - chiuse

Chiuse le liste per le Regionali. Ai nastri di partenza manca la Lega

liste chiuse impossibile prenotareListe d’attesa truccate? Ecco perché milioni di italiani restano senza cure - Dati falsati, prenotazioni bloccate e pazienti lasciati soli: così gli ospedali nascondono i ritardi e costringono i malati a rinunciare alle cure ... Come scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Liste Chiuse Impossibile Prenotare