L’isolamento di Bonaccini e la dura vita dei riformisti nel Pd

Dice Stefano Bonaccini che c’è un «riformismo di popolo e un riformismo di Palazzo». Nella seconda categoria il presidente del Pd annovera quelli che lo hanno appena mollato dopo l’ultima riunione di Energia Popolare e che sono pronti a ritrovarsi a Milano, a ottobre, per dare vita a una minoranza nella minoranza, a un’opposizione meno compiaciuta nei confronti di Elly Schlein, la segretaria del Pd nei confronti della quale Bonaccini si comporta come se fosse uno della stessa corrente. Elly Schlein con Stefano Bonaccini (Imagoeconomica). La truppa riformista si prepara a un eventuale congresso anticipato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

