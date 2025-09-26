Lisa Federico morta a 17 anni dopo trapianto midollo osseo indagati periti Bruno Benedetto e Gianluca Marella per falsa perizia

Ilgiornaleditalia.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I genitori di Lisa, Maurizio Federico e Margherita Eichberg, avevano denunciato i due periti perché la consulenza tecnica d’ufficio – su cui si è basata l’assoluzione dei due medici – conterrebbe "numerose condotte oggettivamente discutibili, contrarie alle corrette regole cliniche e prive della min. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

lisa federico morta a 17 anni dopo trapianto midollo osseo indagati periti bruno benedetto e gianluca marella per falsa perizia

© Ilgiornaleditalia.it - Lisa Federico morta a 17 anni dopo trapianto midollo osseo, indagati periti Bruno Benedetto e Gianluca Marella per falsa perizia

In questa notizia si parla di: lisa - federico

Lisa Federico morta a 17 anni dopo trapianto midollo osseo al Bambin Gesù, assolti i medici, i genitori denunciano i periti per falso

Maurizio Federico (ISS) al GdI: "L'assoluzione dei medici sul caso della morte di Lisa è un punto di non ritorno, pronti a spingerci fino alla Corte Ue"

Lisa Federico morta a 17 anni dopo un trapianto, i video della cugina e l'operazione: assolti i medici - Per la giovane Eleonora, pubblicare i video con Lisa significa far conoscere nel dettaglio la storia di Lisa. Lo riporta leggo.it

Lisa Federico morta a 17 anni dopo un trapianto, i video della cugina e l'operazione: assolti i medici - Nel 2023, con una serie di video messaggi pubblicati su TikTok, la cugina Eleonora Tucci sta cercando di divulgare sempre di più la storia di Lisa. Riporta leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Lisa Federico Morta 17