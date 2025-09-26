Lisa Federico morta a 17 anni dopo trapianto midollo osseo indagati periti Bruno Benedetto e Gianluca Marella per falsa perizia
I genitori di Lisa, Maurizio Federico e Margherita Eichberg, avevano denunciato i due periti perché la consulenza tecnica d’ufficio – su cui si è basata l’assoluzione dei due medici – conterrebbe "numerose condotte oggettivamente discutibili, contrarie alle corrette regole cliniche e prive della min. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Lisa Federico morta a 17 anni dopo trapianto midollo osseo al Bambin Gesù, assolti i medici, i genitori denunciano i periti per falso
Maurizio Federico (ISS) al GdI: "L'assoluzione dei medici sul caso della morte di Lisa è un punto di non ritorno, pronti a spingerci fino alla Corte Ue"
Lisa Federico morta a 17 anni dopo un trapianto, i video della cugina e l'operazione: assolti i medici - Per la giovane Eleonora, pubblicare i video con Lisa significa far conoscere nel dettaglio la storia di Lisa. Lo riporta leggo.it
Lisa Federico morta a 17 anni dopo un trapianto, i video della cugina e l'operazione: assolti i medici - Nel 2023, con una serie di video messaggi pubblicati su TikTok, la cugina Eleonora Tucci sta cercando di divulgare sempre di più la storia di Lisa. Riporta leggo.it