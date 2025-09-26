I genitori di Lisa, Maurizio Federico e Margherita Eichberg, avevano denunciato i due periti perché la consulenza tecnica d’ufficio – su cui si è basata l’assoluzione dei due medici – conterrebbe "numerose condotte oggettivamente discutibili, contrarie alle corrette regole cliniche e prive della min. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Lisa Federico morta a 17 anni dopo trapianto midollo osseo, indagati periti Bruno Benedetto e Gianluca Marella per falsa perizia