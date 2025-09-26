Lippi | Il Milan è una squadra una società in netta risalita e che darà fastidio al Napoli

Davide Lippi, procuratore, ha parlato della ricostruzione del Milan sulle frequenze di TMW Radio in vista del match contro il Napoli, attuale capolista e favorita per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lippi: “Il Milan è una squadra, una società in netta risalita e che darà fastidio al Napoli”

Lippi elogia i due "architetti" del nuovo Milan: "Tare &#232; un grande dirigente, mentre Allegri un grande allenatore" - Intervenuto ai microfoni di TMW, il procuratore Davide Lippi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulla ricostruzione rossonera targata Massimiliano Allegri e Igli ... Segnala milannews.it

