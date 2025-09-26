Lippi | Il Milan è una squadra una società in netta risalita e che darà fastidio al Napoli
Davide Lippi, procuratore, ha parlato della ricostruzione del Milan sulle frequenze di TMW Radio in vista del match contro il Napoli, attuale capolista e favorita per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: lippi - milan
Lippi elogia i due "architetti" del nuovo Milan: "Tare è un grande dirigente, mentre Allegri un grande allenatore" - X Vai su X
TmwRadio. . Davide Lippi: " Il Milan ha un grande allenatore e DS darà fastidio a tutti..." Ascolta l'intervento - facebook.com Vai su Facebook
Lippi elogia i due "architetti" del nuovo Milan: "Tare è un grande dirigente, mentre Allegri un grande allenatore" - Intervenuto ai microfoni di TMW, il procuratore Davide Lippi ha parlato di Milan soffermandosi in modo particolare sulla ricostruzione rossonera targata Massimiliano Allegri e Igli ... Segnala milannews.it
Davide Lippi: "Juve, mi piace lo spirito. Questo Milan darà fastidio a tutti" - Bresciani di Viareggio riparte, con l’inaugurazione ufficiale dell’impianto. Si legge su tuttomercatoweb.com