Lioni-Grottaminarda Rauseo Lega | Ennesima fumata bianca senza concretezza e i ritardi inaccettabili del centrosinistra

Avellinotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In riferimento all'incontro tenuto in Regione Campania sulla "Lioni-Grottaminarda, il Coordinatore dei Dipartimenti Tematici della Lega, Franco Rauseo, esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per l'ennesima operazione di facciata che tenta di mascherare i gravi ritardi e le inefficienze. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: lioni - grottaminarda

