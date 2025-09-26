Lioni-Grottaminarda Rauseo Lega | Ennesima fumata bianca senza concretezza e i ritardi inaccettabili del centrosinistra
In riferimento all'incontro tenuto in Regione Campania sulla "Lioni-Grottaminarda, il Coordinatore dei Dipartimenti Tematici della Lega, Franco Rauseo, esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per l'ennesima operazione di facciata che tenta di mascherare i gravi ritardi e le inefficienze. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: lioni - grottaminarda
IrpiniaTv. . Il sindaco di Grottaminarda, Marcantonio Spera, striglia Governo e Regione per i troppi ritardi che sulla strada per Lioni e sul masterplan di sostegno all’Alta Velocità. Servizio di Nicoletta Caraglia #itv - facebook.com Vai su Facebook