lioni grottaminarda la lega condanna ritardi e inefficienze

Tempo di lettura: 2 minuti In riferimento all’incontro tenuto in Regione Campania sulla “ Lioni-Grottaminar da, il Coordinatore dei Dipartimenti Tematici della Lega, Franco Rauseo, esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per l’ennesima operazione di facciata che tenta di mascherare i gravi ritardi e le inefficienze nella realizzazione di un’opera strategica fondamentale per la Valle Ufita e per l’intera Irpinia. “Leggiamo di ‘fumate bianche’ e ‘certa soddisfazione’ da parte dei sindaci, ma la realtà sul territorio è ben diversa e drammatica,” dichiara Franco Rauseo. “L’incontro svolto a Napoli, pur nel tentativo di presentare un quadro positivo, non può nascondere la verità: la situazione della Valle Ufita ‘resta la più critica’ e la cittadinanza ‘non può più tollerare ulteriori ritardi’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

