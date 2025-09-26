Lioni-Grottaminarda la Lega condanna ritardi e inefficienze

Anteprima24.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti In riferimento all’incontro tenuto in Regione Campania sulla “ Lioni-Grottaminar da, il Coordinatore dei Dipartimenti Tematici della Lega, Franco Rauseo, esprime profonda preoccupazione e ferma condanna per l’ennesima operazione di facciata che tenta di mascherare i gravi ritardi e le inefficienze nella realizzazione di un’opera strategica fondamentale per la Valle Ufita e per l’intera Irpinia. “Leggiamo di ‘fumate bianche’ e ‘certa soddisfazione’ da parte dei sindaci, ma la realtà sul territorio è ben diversa e drammatica,” dichiara Franco Rauseo. “L’incontro svolto a Napoli, pur nel tentativo di presentare un quadro positivo, non può nascondere la verità: la situazione della Valle Ufita ‘resta la più critica’ e la cittadinanza ‘non può più tollerare ulteriori ritardi’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

lioni grottaminarda la lega condanna ritardi e inefficienze

© Anteprima24.it - Lioni-Grottaminarda, la Lega condanna “ritardi e inefficienze”

In questa notizia si parla di: lioni - grottaminarda

Lioni-Grottaminarda, Rauseo (Lega): "Ennesima fumata bianca senza concretezza e i ritardi inaccettabili del centrosinistra"

lioni grottaminarda lega condannaRauseo (Lega): “Sulla Lioni Grottaminarda gravi ritardi e inefficienze” - Grottaminarda, il coordinatore dei dipartimenti Tematici della Lega, Franco Rauseo, esprime profonda preoccupazione e ... Scrive corriereirpinia.it

Cerca Video su questo argomento: Lioni Grottaminarda Lega Condanna