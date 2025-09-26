L’intervento all’Onu di Trump spinge sempre più l’Europa all’isolamento L’opinione di Guandalini

Impossibile negare la chiarezza. Trump nel suo intervento allOnu ha detto schiettamente quello che pensa davanti al mondo. Le sue idee, le sue teorie, antipatie e simpatie, verso gli uni e gli altri, senza retropensiero. O bisbiglio dietro le spalle. Un pregio. Nella sequela delle iperboli iniziate e a volte lasciate in sospeso, non ha risparmiato l’Europa. Strattonata a suo piacimento e destinata sempre più all’isolamento. Vuoi, è tutto concatenato, per azioni dirette del Presidente degli Stati Uniti e vuoi per buona parte dal movimento sussultorio e ondulatorio del Vecchio Continente. Il nostro cammino parte dai dazi. 🔗 Leggi su Formiche.net

