Impossibile negare la chiarezza. Trump nel suo intervento all’Onu ha detto schiettamente quello che pensa davanti al mondo. Le sue idee, le sue teorie, antipatie e simpatie, verso gli uni e gli altri, senza retropensiero. O bisbiglio dietro le spalle. Un pregio. Nella sequela delle iperboli iniziate e a volte lasciate in sospeso, non ha risparmiato l’Europa. Strattonata a suo piacimento e destinata sempre più all’isolamento. Vuoi, è tutto concatenato, per azioni dirette del Presidente degli Stati Uniti e vuoi per buona parte dal movimento sussultorio e ondulatorio del Vecchio Continente. Il nostro cammino parte dai dazi. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’intervento all’Onu di Trump spinge sempre più l’Europa all’isolamento. L’opinione di Guandalini