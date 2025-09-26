L' interrogatorio lampo i due carabinieri le omissioni | le anomalie dell' indagine del 2017

Secondo gli inquirenti l'inchiesta condotta dall'allora procuratore di Pavia Venditti, e archiviata dopo 21 giorni, fu caratterizzata da «una serie di anomalie». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'interrogatorio lampo, i due carabinieri, le omissioni: le «anomalie» dell'indagine del 2017

In questa notizia si parla di: interrogatorio - lampo

Affidopoli, Santini resta in silenzio: interrogatorio lampo di mezz’ora. Ora tocca a Ricci

Affidopoli, Santini resta in silenzio nell’interrogatorio lampo: “Parlerò quando sarà il momento”

Garlasco, indagato ex procuratore di Pavia: «Corrotto per scagionare Sempio» | Nel 2017 quell'interrogatorio lampo e le altre anomalie

Truffano due donne fingendosi carabinieri: arrestati - Due chiamate allarmanti, provenienti all’apparenza da un carabiniere, che riferivano di un incidente che aveva interessato loro familiari. Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it

Molesta due minorenni e poi aggredisce i carabinieri, arrestato - Un uomo di 48 anni prima avrebbe molestato sessualmente due ragazze di 14 e 15 anni, poi, all'arrivo dei carabinieri, si è scagliato contro i militari, finendo così in manette. Riporta ansa.it