L'inspiegabile giocata di Lafont | lascia la porta vuota e regala un gol compagni di squadra increduli

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alban Lafont si è reso protagonista di un errore piuttosto particolare in Europa League. L'ex portiere della Fiorentina ha lasciato la porta vuota regalando un gol agli avversari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inspiegabile - giocata

inspiegabile giocata lafont lasciaL’inspiegabile giocata di Lafont: lascia la porta vuota e regala un gol, compagni di squadra increduli - Alban Lafont si è reso protagonista di un errore piuttosto particolare in Europa League. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Inspiegabile Giocata Lafont Lascia