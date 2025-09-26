L’Inghilterra trasformata in set Regency | folle in costume celebrano Jane Austen come fosse una rockstar

Nel cuore dell’Inghilterra, un fenomeno culturale senza tempo sta prendendo vita, trasformando borghi storici in palcoscenici viventi per celebrare un’icona letteraria. Mentre si avvicina il 250° compleanno di Jane Austen, infatti, migliaia di devoti ammiratori si stanno riversando nei luoghi che hanno plasmato la sua vita e la sua opera. Non si tratta di una semplice commemorazione, ma di una vera e propria convention in costume, un Comic-Con letterario dove il passato e la passione si fondono in un’esperienza indimenticabile. L’immagine è quella di donne in eleganti cappellini che fanno la riverenza a uomini in cilindro, coppie che danzano il quadrille con grazia d’altri tempi, il tutto ambientato nei giardini fioriti della casa dove Jane Austen ha vissuto e scritto. 🔗 Leggi su Cultweb.it

