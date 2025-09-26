L’ingegnere brasiliano che sognava di portare i caffè specialty a Milano

Gamberorosso.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cinque locali settati su una proposta di cucina, panificazione e pasticceria più un'offerta ampia di grandi caffè: così Cafezal ha conquistato Tre Tazzine e Tre Chicchi sulla nuova guida Bar d’Italia 2026. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

L'ingegnere brasiliano che sognava di portare i caffè specialty a Milano

