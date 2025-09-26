L' infortunio è alle spalle Leao ora sta bene ed è pronto per uno spezzone col Napoli
Il portoghese tornerà fra i convocati quaranta giorni dopo il ko a un polpaccio. Contro i campani partirà dalla panchina, per Allegri sarà un'arma in più in corso d'opera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Infortunio Cabal, finalmente arrivano buone notizie sull’esterno colombiano: il grave stop è ormai alle spalle! Il sudamericano è pronto a fare questo: la notizia
Lookman Inter, ora l’infortunio è alle spalle: vuole tornare in campo con Chivu, il punto
Juventus Next Gen Atalanta Under 23 LIVE: si rivede Pedro Felipe dopo l’infortunio, Brambilla schiera Deme e Anghelè alle spalle di Guerra – DIRETTA VIDEO
Aleksa Petrovic, giovane ala serba della Dierre Basket Reggio Calabria, interviene sul suo infortunio, ormai alle spalle: "Si, mi sono ripreso", dichiara. Dopo un brutto stop che lo ha tenuto ai margini per l'intero campionato, il ventenne classe 2004, è finalmente
TRATTORE DI LINEA Mattia Casse va così veloce da sfidare la gravità! Con l'infortunio alle spalle, ora sì che sfreccia più forte di prima!
Infortunio Leao, buone notizie in vista del Napoli. L’indiscrezione in casa Milan - Milan Buone notizie per il Milan e i suoi tifosi: l’infortunio di Leao è ormai alle spalle. Riporta calcionews24.com
Milan, infortunio al polpaccio per Leão contro il Bari - Inizio difficile di stagione per il Milan di Massimiliano Allegri. Come scrive gianlucadimarzio.com