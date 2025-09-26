L' infortunio è alle spalle Leao ora sta bene ed è pronto per uno spezzone col Napoli

Il portoghese tornerà fra i convocati quaranta giorni dopo il ko a un polpaccio. Contro i campani partirà dalla panchina, per Allegri sarà un'arma in più in corso d'opera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

