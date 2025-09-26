L'influencer che era in Italia con Lamine Yamal | Non è normale A 17 anni in barca con 10 ragazze

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fati Vazquez racconta la vita fuori dal campo di Lamine Yamal: "Ho incontrato la sua cerchia ristretta, non lo stanno consigliando adeguatamente. L'agente gli gestisce le giornate con le ragazze". 🔗 Leggi su Fanpage.it

