L’inestimabile eredità di Kongjian Yu tra città spugna e riparazione dei paesaggi

Linkiesta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 settembre è morto in un incidente aereo l’architetto cinese Kongjian Yu, sessantadue anni, inventore del concetto di città spugna e tra i primi promotori delle soluzioni basate sulla natura ( Nature based solution ) alla base dell’adattamento climatico dei nostri centri urbani. La sorte ha voluto che la tragedia avvenisse mentre, in Brasile, stava girando un documentario intitolato “Planeta Esponja” (Pianeta Spugna), dedicato al suo lavoro pionieristico che ha influenzato i progetti di rigenerazione territoriale di tutto il mondo. Con lui sono morti anche Luiz Ferraz e Rubens Crispim Junior, due registi brasiliani, e il pilota Marcelo Pereira de Barros. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

