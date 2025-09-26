Linee genderless corti in stile anni ’70 e accessori per capelli che tornano protagonisti | ecco gli hairlook che dettano tendenza sulle passerelle della prossima stagione

A lla Milano Fashion Week PE 2026, la parola d’ordine, in fatto di capelli e hairstyle, è contaminazione: le passerelle parlano di libertà espressiva e sperimentazione, intrecciando passato e futuro. Si va dall’estetica genderless che gioca con linee geometriche e texture iper-lucide, al ritorno dei tagli corti e imperfetti, fino alle suggestioni romantiche e bohémien in cui accessori per capelli diventano protagonisti. Riga profonda o centrale, capelli spettinati o disciplinati, foulard e cerchietti scultura: i codici cambiano, ma il fil rouge resta uno solo. La ricerca di identità attraverso l’hairlook, che diventa specchio delle nuove forme di bellezza. 🔗 Leggi su Iodonna.it

